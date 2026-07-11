Невролог объяснил, как правильно отдыхать

Чрезмерные рабочие нагрузки и постоянный стресс способны серьезно подорвать здоровье, особенно если человек игнорирует потребность в отдыхе и не придерживается сбалансированного режима дня. Для качественного восстановления недостаточно просто спать и находиться в состоянии покоя: критически важна еще и смена рода занятий. Тенденция среди россиян отказываться от полноценного летнего отпуска чревата развитием хронического переутомления — вплоть до потери сознания. О том, какие механизмы приводят к обморокам и как уберечь организм от опасной перегрузки, рассказал врач‑невролог Александр Комаров, сообщает издание 360.ru.

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По словам специалиста, переутомление чаще всего становится следствием общего истощения ресурсов тела. Типичная ситуация: человек полностью поглощен рабочими задачами, пропускает приемы пищи и хронически недосыпает. Врач выделил три ключевые причины, способные спровоцировать потерю сознания.

«К потере сознания приводят три момента. Первый — это гипогликемия, то есть низкий уровень сахара. Клетки головного мозга перестают функционировать и отключаются», — рассказал врач.

Вторая причина — гипотония: при резком падении артериального давления нарушается кровоснабжение органов, в том числе мозга. В такой ситуации срочный переход в горизонтальное положение помогает нормализовать ток крови. С точки зрения физиологии, обморок — это защитный ответ коры головного мозга на критическое ухудшение условий работы.

Третьим фактором Комаров назвал информационную перегрузку. В отдельных случаях она способна спровоцировать эписиндром — своеобразный «электрический разряд, который временно блокирует работу коры мозга; это состояние нередко тесно связано именно с сильным переутомлением.

Невролог рекомендует планировать отпуск один или два раза в год. При однократном отдыхе его продолжительность должна приближаться к месяцу, при двукратном — каждый из периодов составлять не менее двух недель.

«Наша советская медицина четко выверила все позиции: раз в полгода у человека должен быть отпуск не меньше 14 дней, но не больше 28. После 28 дней появляется уже лень и отказ возврата на работу, теряются профессиональные и мотивационные навыки», — объяснил специалист.

Именно поэтому типовая продолжительность путевки в санатории и профилактории — 21 день: первые 14 дней уходят на постепенный отход от рабочих ритмов, а с третьей недели начинается по‑настоящему полноценный отдых.

С позиции профилактической медицины критически важно, чтобы отпуск включал как минимум 14 дней полного отключения от рабочей среды — без доступа к телефонам, ноутбукам, интернету и без контактов с коллегами. Такая пауза необходима для комплексной перезагрузки: эмоциональной, функциональной и физической.

По мнению невролога, самый эффективный способ восстановить силы в выходной — сменить тип активности. Если профессия связана с интеллектуальным трудом, полезно хотя бы раз в одну‑две недели включать в расписание энергичные занятия: например, сыграть в пейнтбол, прокатиться на велосипеде, поучаствовать в любительских соревнованиях либо съездить на дачу и поработать на участке. Такие интенсивные мероприятия помогают «сжечь избыток стрессовых гормонов — кортизола и норадреналина.

«Именно интенсивные мероприятия, которые будут выжигать накопленный кортизол и норадреналин. Просто лечь отдохнуть на выходных и никуда не ходить в течение двух дней — это не совсем то. Да, организм отдохнет, у него появится дополнительный ресурс, но он истощится в первую же половину недели», — считает Александр Комаров.

Если до отпуска еще далеко, а признаки хронической усталости уже дают о себе знать, стоит принять ряд поддерживающих мер. Врач советует начинать день с приема витаминов, в частности йода, селена, каротиноидов, а также витаминов A, E и D. Чтобы не ошибиться с дозировкой, лучше выбирать готовые витаминные комплексы с четко прописанным составом либо проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Не менее важен грамотный подход к питанию. Оптимальным считается дробный режим: плотный завтрак, умеренный обед и легкий ужин (например, салат). Важно обеспечить ночную разгрузку желудочно‑кишечного тракта — избегать тяжелых белковых и углеводных блюд перед сном. Еще одно обязательное условие — достаточная продолжительность сна: не менее шести часов. Желательно ложиться спать в промежутке с 22:00 до 22:30, чтобы к 04:00 05:00 в организме успел накопиться дофамин — важнейший нейромедиатор, отвечающий за бодрость и мотивацию. Его активная выработка происходит в ночные часы — примерно с 23:00 до 03:00.