Почему важно следить за талией после 40

Питание после 40 должно стать системой, а не диетами на 1-2 недели.

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«Основа – достаточное количество белка, овощей, зелени, цельнозерновых продуктов, бобовых, полезных жиров, рыбы или других источников омега-3. Необходимо ограничивать употребление сахара (максимум до 25 г или 5 чайных ложек добавленного сахара в день), сладких напитков, ультрапереработанных продуктов, колбас, фастфуда, алкоголя. Важно следить не только за весом, но и за окружностью талии: абдоминальный жир связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений углеводного обмена», — сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог Юлия Орлова.

Контроль сна и стресса

«Сон и стресс – такие же факторы здоровья, как питание и движение. Хронический недосып повышает риск набора веса, гипертонии, нарушений углеводного обмена, ухудшает аппетит. Поэтому так важно наладить режим сна. Если стресс стал хроническим, можно практиковать различные способы разгрузки. Например, дыхательные практики, психотерапия», - отметила врач.

Ученые ранее предложили неожиданный подход к борьбе с возрастными изменениями и лишним весом — диету, которая работает без жесткого ограничения калорий.