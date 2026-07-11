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Провизор Коркина: при нанесении ряда мазей с антибиотиками нужно избегать солнца

Газета.Ru

Мази с тетрациклиновыми антибиотиками, некоторые противогрибковые препараты и нестероидные противовоспалительные гели с кетопрофеном повысить чувствительность кожи к солнечным лучам, провоцируя покраснение или даже ожоги. Об этом «Газете.Ru» сообщила провизор аптеки «Столички» Ольга Коркина.

Фармацевт назвал мази, после нанесения которых нельзя выходить на солнце
© Global Look Press

По словам эксперта, такой эффект называется фотосенсибилизацией. После нанесения некоторых лекарственных средств кожа становится более восприимчивой к ультрафиолетовому излучению, поэтому даже непродолжительное пребывание на солнце может вызвать выраженную реакцию.

В группу препаратов, требующих особой осторожности, входят средства с ретиноидами, применяемые для лечения акне, некоторые наружные антибиотики с тетрациклинами, противогрибковые препараты с хлорнитрофенолом или гризеофульвином.

«Повышать чувствительность к солнцу также могут нестероидные противовоспалительные гели для облегчения боли после растяжений, ушибов и разрывов связок, особенно содержащие кетопрофен. Аналогичный эффект оказывают некоторые препараты с растительными компонентами, например с экстрактом зверобоя», – предупредила эксперт.

Специалист отметила, что гормональные мази обычно не вызывают фотосенсибилизации, однако при длительном применении могут истончать кожу, делая ее более уязвимой к воздействию ультрафиолета.

Во время лечения такими препаратами рекомендуется избегать пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно с 10:00 до 16:00, закрывать обработанные участки одеждой и использовать солнцезащитный крем с SPF 30-50. Перед отпуском или длительным пребыванием на улице специалист советует внимательно изучить инструкцию к препарату, поскольку ультрафиолет остается активным даже в пасмурную погоду.