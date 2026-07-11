Какой будет продолжительность жизни россиян к 2036 году

Академик Онищенко дал прогноз: к 2036 году россияне будут жить в среднем до 81 года
Академик Геннадий Онищенко, занимающий пост заместителя президента Российской академии образования, поделился ожиданиями относительно динамики ключевого демографического показателя.
По его словам, средняя продолжительность жизни сегодня является главным индикатором, отражающим качество жизни в стране. В качестве ориентира для ближайшего будущего он назвал планку в 78 лет к 2030 году, а к 2036-му году, как полагает ученый, этот показатель может подняться до 81 года.
Онищенко в беседе с РИА Новости напомнил, что российской медицине и системе здравоохранения уже удалось добиться значительного рывка в этом направлении. Рост продолжительности жизни на два десятилетия стал возможен благодаря победе над целым рядом инфекционных заболеваний и проведению массовой вакцинации населения, отметил академик.
Говоря о факторах, влияющих на долголетие, эксперт подчеркнул, что успех зависит не только от усилий врачей и государства. Значительную роль играет и сам человек — его повседневный выбор, отметил Онищенко. Среди ключевых аспектов, определяющих состояние здоровья, он выделил сформировавшиеся привычки, уровень физической активности и даже характер питания.
При этом академик обратил внимание на то, что достижение заявленных целей потребует комплексного подхода, сочетающего как развитие медицинской инфраструктуры, так и повышение личной ответственности граждан за собственное здоровье.
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