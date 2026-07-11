Врач рассказал о коварстве сахара

Врач назвала опасность сахара даже не для «сладкоежек»
Чрезмерное потребление сахара может способствовать развитию жировой болезни печени, повышению уровня триглицеридов в крови и увеличению сердечно-сосудистых рисков.
«При этом многие люди недооценивают количество его потребления в рационе, поскольку он содержится не только в конфетах и выпечке. Значительная его часть может поступать из пакетированных соков, готовых завтраков, покупных гранол, батончиков, йогуртов с наполнителями и даже продуктов, которые позиционируются как «полезные», например, безглютеновые снеки или протеиновые батончики», — сообщила «Свободной Прессе» врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина.
Важно помнить: отсутствие слова «сахар» на упаковке не гарантирует его отсутствие в составе.
«Производители нередко используют сиропы, концентраты фруктовых соков и другие подсластители, которые оказывают схожее влияние на уровень глюкозы в крови. Чтобы избежать негативных последствий, нет необходимости полностью отказываться от сладкого. Важно обращать внимание на скрытые источники так как они зачастую могут пагубно влиять на общее состояние организма, даже если человек не считает себя сладкоежкой», - сообщила врач.