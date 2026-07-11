Врач рассказал о коварстве сахара

Чрезмерное потребление сахара может способствовать развитию жировой болезни печени, повышению уровня триглицеридов в крови и увеличению сердечно-сосудистых рисков.

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«При этом многие люди недооценивают количество его потребления в рационе, поскольку он содержится не только в конфетах и выпечке. Значительная его часть может поступать из пакетированных соков, готовых завтраков, покупных гранол, батончиков, йогуртов с наполнителями и даже продуктов, которые позиционируются как «полезные», например, безглютеновые снеки или протеиновые батончики», — сообщила «Свободной Прессе» врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина.

Важно помнить: отсутствие слова «сахар» на упаковке не гарантирует его отсутствие в составе.