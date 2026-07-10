Почему имплантат — это не всегда хорошо: что скрывают стоматологические клиники

Имплантация давно стала одним из самых востребованных способов восстановления утраченных зубов. Многие воспринимают ее как идеальное решение: один раз посетил клинику, и вопрос закрыт. Однако в реальной практике все не так однозначно. Почему опытные врачи далеко не всегда советуют установку имплантатов, рассказала стоматолог-ортопед, специалист по лазерной стоматологии с 18-летним опытом работы Марина Гудиева.

Имплантат не заменит собственный зуб на 100%

Даже самые современные технологии пока не способны создать полноценный аналог естественного зуба.

Дело не только во внешнем виде. Корень соединен с костью через особый связочный аппарат, содержит нервные окончания и постоянно участвует в распределении жевательной нагрузки. Благодаря этому человек чувствует силу давления, а ткани челюсти получают необходимую физиологическую стимуляцию.

«Имплантат устроен иначе. Он надежно фиксируется в кости, восстанавливает эстетику и функцию жевания, однако не обладает естественной чувствительностью и не повторяет работу природного зуба на сто процентов», — подчеркивает эксперт.

Именно поэтому задача хорошего врача — не поставить дорогостоящую конструкцию любой ценой, а сначала выяснить, можно ли применить более щадящие методики лечения.

Удаление — не всегда лучшее решение

По словам врача, иногда пациенты сами просят удалить проблемный зуб, считая, что имплантация окажется быстрее и надежнее длительного лечения. Но такой подход далеко не всегда оправдан — ведь это полноценное хирургическое вмешательство.

«Во многих случаях своевременное обращение помогает избежать удаления. Сегодня современная стоматология позволяет сохранить даже те зубы, которые еще несколько лет назад считались безнадежными. Лазерные методики, работа под микроскопом, цифровая диагностика и малоинвазивные способы восстановления тканей значительно расширили возможности врача», — объясняет специалист.

Чем раньше выявлена проблема, тем выше вероятность обойтись менее травматичной процедурой.

О чем редко говорят перед имплантацией

Реклама обычно делает акцент на красивой улыбке и быстром результате, но не рассказывает о том, что после установки имплантата лечение не заканчивается. Искусственный зуб требует регулярного наблюдения на протяжении всего срока службы. Врач:

«Необходимо тщательно очищать область вокруг зуба, пользоваться дополнительными средствами гигиены, регулярно проходить профессиональную чистку и профилактические осмотры».

Многие считают, что после имплантации можно забыть о стоматологе на долгие годы, но это не так. Часто к осложнениям приводит именно отказ от регулярного осмотра.

Периимплантит: проблема, о которой знают не все

Одной из главных причин потери имплантатов считается периимплантит — воспаление тканей, окружающих искусственный корень.

На ранних этапах оно может практически не беспокоить: иногда появляется небольшая кровоточивость десен при чистке зубов, легкий дискомфорт или неприятный запах изо рта. Но постепенно воспаление приводит к разрушению костной ткани, удерживающей имплантат, и в запущенных случаях конструкцию приходится удалять.

Спровоцировать периимплантит могут:

недостаточная гигиена;

курение;

сахарный диабет;

заболевания пародонта;

снижение иммунитета;

нерегулярные визиты к стоматологу.

«Многие даже не подозревают о рисках, поскольку чаще слышат только о преимуществах имплантации. Но даже идеально проведенная операция не может считаться гарантией, что проблемы не появятся в будущем», — объясняет стоматолог.

Именно поэтому регулярные профилактические осмотры помогут заметить воспаление еще до появления выраженных симптомов и начать лечение вовремя.

Когда имплантация действительно необходима

Несмотря на возможные риски, имплантация остается одним из самых эффективных способов восстановления зубов и во многих случаях действительно необходима.

Она рекомендуется при:

полностью разрушенном зубе, когда восстановить его уже невозможно;

вертикальных трещинах корня;

тяжелых последствиях травмы;

выраженной потере костной ткани вокруг корня;

хронических воспалительных процессах, которые не поддаются лечению.

«Отсутствие зуба само по себе тоже не безобидно. Со временем соседние зубы начинают смещаться, нарушается прикус, меняется распределение жевательной нагрузки, а костная ткань постепенно уменьшается в объеме. Имплантация поможет предотвратить эти проблемы», — рассказывает Марина.