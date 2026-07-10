Нарколог рассказал, существуют ли способы быстро протрезветь

Психиатр-нарколог Сергей Литков развенчал популярные заблуждения о способах мгновенно вернуть трезвость.

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По его словам, никакие уловки не способны обойти естественные процессы организма – переработка алкоголя всегда требует времени.

Как пояснил специалист интервью изданию «Газета.Ru», для моментального протрезвления пришлось бы искусственно ускорить работу печени, а это невозможно.

«Главная задача – не допустить ухудшения состояния, – подчеркнул Литков. – Не нужно пытаться срочно стать трезвым любой ценой. Лучше создать условия, при которых организм сможет спокойно справиться с интоксикацией».

Врач при этом предупредил, что привычные «средства» зачастую лишь вводят в заблуждение. Так, крепкий кофе дарит лишь кратковременную бодрость и никак не снижает уровень опьянения, а холодный душ способен стать лишним стрессом для и без того перегруженного организма.