Эксперт рассказал, можно ли обратить поражения мозга

Порядка 45% случаев, связанных с поражением мозга, потенциально обратимы при выявлении на ранних этапах, а доклиническая диагностика, формирование когнитивного резерва, физическая активность и социальная вовлеченность могут помочь сохранить умственное здоровье человека до глубокой старости. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Михаил Пирадов на сессии, посвященной современным технологиям медицины здорового долголетия.

"Сегодня очень важно понять, что до 45% всех случаев, имеется в виду, связанных с поражением мозга, если заниматься ими на ранних этапах, они потенциально обратимы", - сказал он.

По словам Пирадова, заболевания мозга, как правило, начинают формироваться за 10-15, а иногда и за 20 лет до появления клинических симптомов. Поэтому стратегия ранней доклинической диагностики является залогом успешной профилактической работы.

Вице-президент РАН отметил, что одним из ключевых понятий для выявления патологических состояний до появления клинических признаков стали предриски. Необходимые изменения можно обнаруживать при помощи современных методов диагностики, в том числе позитронно-эмиссионной томографии, позволяющей исследовать метаболизм головного мозга и других органов. Пирадов также обратил внимание на значение нейропластичности и когнитивного резерва. По его словам, интенсивное обучение даже в возрасте старше 60 лет может способствовать восстановлению нейронных связей, сохранению и в некоторых случаях улучшению памяти.

Поддерживать когнитивные функции также позволяют физическая активность, постоянное запоминание большого объема информации и контроль сосудистых факторов, отметил ученый. Особое значение для людей старше 60 лет имеет социальная вовлеченность: участие в общественных делах, волонтерстве и работе кружков по интересам способствует сохранению когнитивных способностей, тогда как изоляция после выхода на пенсию может ускорять их снижение.

Пирадов также заявил, что коронавирусная инфекция оказала серьезное влияние на когнитивное здоровье людей. По его словам, до 90% перенесших даже легкую форму COVID-19 имеют снижение памяти. Он связал это с поражением эндотелия мелких сосудов, включая сосуды головного мозга.

В ближайшие годы заболевания мозга могут выйти на первое место среди всех заболеваний человека, считает вице-президент РАН. Он сообщил, что каждая десятая из 17,5 млн статей, опубликованных за последние 11 лет в реферируемых научных журналах, посвящена исследованиям в области нейронаук. Современные методы диагностики, радиофармацевтические препараты и профилактические меры дают возможность сохранить не только физическое, но также когнитивное и ментальное здоровье до глубокой старости, подчеркнул Пирадов. "Поэтому давайте мы будем говорить не о цифровом бессмертии, а о активном, здоровом и, самое главное, счастливом долголетии. Это вполне реально", - заключил он.