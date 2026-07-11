Почему «совам» не стоит пытаться лечь раньше

Многие «совы» годами безуспешно пытаются перестроиться на ранний подъем, но заслуженный врач РФ, руководитель Центра медицины сна Роман Бузунов утверждает: изменить хронотип кардинально невозможно, но можно сдвинуть внутренние часы относительно суток. Он объяснил, как светотерапия и отказ от смартфона помогают наладить режим сна.

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Ключевой фактор — солнечный свет утром. Именно он помогает смещать биологические часы. Бузунов подчеркивает главную ошибку «сов»: попытки раньше лечь спать. Правильная стратегия — раньше вставать, пусть и усилием воли. К вечеру накопится сонливость, и засыпать станет легче.

Современные технологии позволяют обмануть биологические ритмы. Специальные очки для светотерапии утром имитируют солнечный свет, подавляя выработку мелатонина и задавая правильный циркадный ритм. Вечером же необходим полный блэкаут — максимальная темнота, чтобы мозг воспринимал это как ночь.

Эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» дал конкретные советы: за час до сна убрать смартфон и отказаться от интенсивных переговоров, заменить экранное время чтением книги. Важно приглушить свет вечером, не употреблять кофеин за 8 часов до сна и следить за питанием. Эти меры помогают нервной системе успокоиться к вечеру.

Бузунов развеял миф о вреде позднего отхода ко сну: сам по себе хронотип «совы» не сокращает жизнь. Опасность представляют сопутствующие факторы: недосып, хаотичный режим, вечернее переедание и вредные привычки.