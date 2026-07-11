Эксперт объяснил, как распознать укусы постельных клопов

В Нижнем Новгороде участились случаи укусов постельных клопов. О том, как отличить их от других насекомых и где они обитают, рассказала дерматолог ПОМЦ Ольга Чернова в беседе со «Стационар-пресс».

Укусы клопов часто путают с ветрянкой или аллергией, однако они выделяются характерной «дорожкой» из 3 – 5 покраснений на расстоянии 1 – 2 см. Дело в том, что клопы редко наедаются с одного укуса, поэтому идут по ходу кровеносного сосуда. Кроме того, в отличие от укусов комаров, зуд гораздо более мучительный и долгий.

Главные места обитания клопов — винтажная мебель, б/у техника и ортопедические матрасы. Бывает так, что покусан лишь один член семьи, однако это не связано с предпочтениями клопов. Все зависит от индивидуальной реакции иммунной системы – до 50% людей не реагируют на чужеродные белки слюны этих насекомых.

Расчесывать укусы клопа не рекомендуется, так как зуд усилится и вырастет риск занесения инфекции. Следует использовать антигистаминные мази или охлаждающие лосьоны.

Чтобы подтвердить подозрения о клопах в доме, нужно внимательно проверить простыню. Мелкие бурые или алые мазки на постельном белье могут говорить о том, что вы раздавили клопа во сне. Также они оставляют следы жизнедеятельности в виде крошечных черных точек на матрасе.

Обнаружить клопов легче всего в складках и швах подушек и матрасов. Помимо самих насекомых, можно найти сброшенные шкурки и мелкие белые яйца. Полностью вывести клопов поможет только профессиональная дезинсекция.