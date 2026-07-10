Сомнолог перечислил опасные причины дневной сонливости

Дневная сонливость может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. О том, когда стоит обратиться за медицинской помощью при желании поспать днем, рассказала невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царева в беседе с RT.

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Врач предупредила, что одной из причин дневной сонливости может быть депрессия. Люди с таким заболеванием могут как сталкиваться с ранним пробуждением с дальнейшей невозможностью заснуть, так и испытывать потребность в длительном сне. При этом даже 12-часовой сон может не избавлять от дневной сонливости.

Еще одной причиной желания поспать днем может быть дефицит витамина D, витаминов группы B и железа. В таком случае Царева призвала проверить функцию щитовидной железы.

«Здесь характерны еще отечность, замедление (в том числе мыслительной деятельности) и сложность заснуть вечером, несмотря на эту сонливость», — уточнила невролог.

Кроме того, дневная сонливость может быть связана с инсулинорезистентностью и другими нарушениями углеводного обмена, сообщила специалист. В таком случае к подушке будет тянуть после приема пищи.

Сомнолог напомнила, что днем лучше спать 15-20 минут, так как чем короче дневной сон, тем меньше ощущение тяжести в голове и ошибок в деятельности после пробуждения. При этом врач призвала не пользоваться дневным сном без острой необходимости — он может помешать отходу ко сну вечером. Избавиться от дневной сонливости, по ее словам, поможет кофеин, голубой свет, физические нагрузки и любая деятельность, в которую человек вовлекается.

Ранее врач-терапевт Европейского медицинского центра, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ высказался о необходимости дневного сна для взрослых.