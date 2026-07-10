Диетолог объяснил, какой бутерброд может быть полезным для здоровья

Даже привычный бутерброд может быть как полезным, так и опасным. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с «Абзацем» объяснила, какой сэндвич стоит приготовить утром, а от какого лучше отказаться.

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По словам эксперта, идеальный бутерброд — на бездрожжевом цельнозерновом хлебе с отварной на пару или су-вид нежирной говядиной, индейкой, куриной грудкой или рыбой. В качестве соуса диетолог рекомендует использовать авокадо с добавлением листьев салата, свежей зелени, помидоров и огурцов.

Цельнозерновой хлеб — источник клетчатки, микроэлементов и медленных углеводов, которые долго сохраняют чувство сытости. Мясо или рыба дают организму белок, а соус из авокадо — полезные мононенасыщенные жиры без консервантов. Свежие овощи обогащают бутерброд витаминами и минералами.

Между тем самым вредным считается сэндвич из белого хлеба с колбасой, майонезными соусами и маринованными овощами. Диетолог предупреждает, что сочетание избытка соли, жиров, сахара и переработанного мяса повышает риски развития онкологических заболеваний.