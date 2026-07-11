Какие вещества содержатся в жидкости для вейпов и как они влияют на организм

Больше 100 миллионов человек в мире курят электронные сигареты. Вейпы стали популярны 20 лет назад. Маркетологи уверяли, что это безопасно. Но оказалось, что и такое курение может навредить здоровью. О том, какие опасные вещества содержатся в жидкости для вейпов и как они влияют на организм, узнала ведущая программы «Предварительный диагноз на телеканале «МИР 24» Анастасия Глебова.

Чуть не осталась без легкого: вейпы довели Юлию Пашинову до реанимации. Девушка курила электронные сигареты почти круглосуточно.

«Они были нарастающие, постепенно. Я чувствовала, что у меня болит за лопаткой, где‑то под ребром и стреляет куда‑то в шею. Я сначала думала, что у меня проблемы со спиной, поэтому я даже не ставила на это акцент. А когда уже меня сильно скрутило так, что я не могла разогнуться, не могла глубоко вдохнуть, мне было очень больно — болело за лопаткой, в ребре и в шее, — то я уже немедленно поехала», — вспомнила Юлия Пашинова.

Восемь лет употребления вейпов привели к пневмотораксу: легкое внезапно «спадает, и человек задыхается. Специалисты изучили состав жидкости для вейпов — оказалось, что все ее компоненты опасны.

«А если мы условно берем жидкость, которая продается в официальном магазине? В ней же очень много всего намешано. Там есть ароматизаторы, там есть глицерин, пропиленгликоль. Вот из этих компонентов что наносит больше вреда?» — задала вопрос Анастасия Глебова, ведущая программы «Предварительный диагноз.

«Скорее всего, наличие ароматизаторов с различным химическим составом, а также никотин будут наносить наибольший вред. Основная, конечно, составляющая жидкости для вейпов — это никотин», — пояснил врач‑пульмонолог Городской Покровской больницы Дмитрий Тиханов.

Британские ученые провели анализ образцов крови более чем 8 тысяч женщин и выявили прямую связь между «парением и качеством яйцеклеток.

«Во‑первых, вейпы и курение также снижают овариальный резерв. При вейпинге, при курении у женщин снижается АМГ, соответственно, нарушается фертильность», — отметила врач акушер‑гинеколог, репродуктолог Арпине Торосян.

О том, можно ли снизить пагубное влияние вейпов на здоровье и как отказаться от вредной привычки, смотрите в новом выпуске программы «Предварительный диагноз на телеканале «МИР в субботу, 11 июля, в 10:10.