В Минздраве выделили пять факторов, влияющих на продолжительность жизни

Министерство здравоохранения выделило пять ключевых факторов, оказывающих значительное влияние на продолжительность жизни.

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Согласно заявлению заместителя министра здравоохранения Евгении Котовой, к ним относятся злоупотребление алкоголем, недостаток физической активности, несбалансированное питание, курение, а также дефицит потребления овощей и фруктов, цитируют чиновницу РИА «Новости».

Особое внимание было уделено пагубному воздействию алкоголя, которое, по данным экспертов, способно сократить ожидаемую продолжительность жизни как мужчин, так и женщин в среднем на 5-6 лет. Отказ от спиртных напитков, напротив, может привести к увеличению этого показателя.

Котова подчеркнула, что низкая физическая активность и нерациональный рацион питания являются предвестниками ожирения. Это состояние, в свою очередь, влечет за собой целый ряд сопутствующих осложнений. Она также отметила, что дети, чьи родители страдают ожирением, имеют в четыре раза более высокий риск его развития, что обусловлено как генетической предрасположенностью, так и пищевыми привычками в семье.

Касаясь темы курения, замминистра особо выделила, что вейпы и электронные сигареты представляют даже большую опасность, чем традиционные. Быстрое привыкание и поражение легких являются следствием подогреваемого аэрозоля. Несмотря на наблюдаемое снижение числа курящих в России, опросы свидетельствуют о раннем начале этой пагубной привычки, зачастую в школьном возрасте.

При обсуждении питания, Евгения Котова уточнила, что проблема заключается не только в избытке калорий. Нерациональное питание характеризуется недостатком овощей и фруктов, а также чрезмерным употреблением сахара и быстроусвояемых углеводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав создал программу обучения детей здоровому образу жизни. Ранее кардиохирург Лео Бокерия назвал фастфуд и гиподинамию главными причинами развития избыточного веса у подрастающего поколения.

А министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа страдающих ожирением школьников до 480 тыс. человек.