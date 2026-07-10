Терапевт рассказал, кому нельзя есть шаурму

Шаурма — один из самых популярных уличных фастфудов, но споры о её вреде и пользе не утихают. Терапевт Видновской больницы Зарема Тен в беседе с NEWS.ru разобрала блюдо по ингредиентам и объяснила, кому оно допустимо, а кому категорически противопоказано.

По словам врача, лаваш из муки высшего сорта — это быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом, которые вызывают резкий скачок сахара в крови. Мясо, часами вращающееся на вертеле, может содержать канцерогены, а маринады — скрытые соль и сахар. Овощи — безусловно, полезная часть, но у людей с чувствительным ЖКТ могут вызвать дискомфорт.

Главный враг, по мнению эксперта, — соус. Майонезный вариант превращает блюдо в калорийную бомбу: до 600 ккал на 100 граммов плюс трансжиры и избыток соли. Безопасная альтернатива — кефирный или йогуртовый соус.

Практически здоровым людям изредка можно позволить шаурму в проверенном месте — с курицей, овощами и лёгким соусом. Но при гастрите, диабете, гипертонии, ожирении или похудении от блюда лучше отказаться. Калорийность одной порции достигает 600-900 ккал, что сравнимо с половиной дневного рациона для худеющего человека.

Врач подчёркивает, что шаурма — это конструктор, где итоговая польза зависит от каждого ингредиента. Относиться к ней следует как к пищевому соблазну, а не полноценному обеду.