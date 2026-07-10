Гастроэнтеролог объяснил, когда упражнения на пресс вредят кишечнику

Упражнения на пресс могут принести как пользу, так и серьёзный вред для кишечника. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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С одной стороны, умеренные нагрузки на мышцы живота улучшают моторику кишечника и помогают бороться с запорами, а также укрепляют мышечный корсет и поддерживают спину. Однако, по словам эксперта, есть упражнения, которые категорически не рекомендуются людям с заболеваниями ЖКТ. Речь идёт о движениях с сильным натуживанием, повышающих внутрибрюшное давление. Они могут спровоцировать образование грыж, обострение геморроя и развитие рефлюкса.

Врач подчеркнул, что качать пресс следует плавно, без рывков и излишнего напряжения. Идеальный вариант — сочетать физические упражнения с дыхательными практиками, что снижает риск нежелательных последствий и делает тренировки безопасными для пищеварительной системы.