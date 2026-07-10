Нутрициолог рассказал, почему перед долгой дорогой нужно налегать на рыбу

Долгая дорога — будь то перелёт, ночной поезд или многочасовая поездка за рулём — серьёзное испытание для организма. Отёкшие ноги, бессонница и «тяжёлая голова» после прибытия считаются неизбежным злом, но все эти неприятные проявления можно смягчить. Нутрициолог Юлия Хлопова в беседе с «Чемпионатом» объяснила, как правильно подготовиться к путешествию с помощью обычной рыбы.

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В неподвижном положении кровь в ногах застаивается, становится гуще, а риск образования тромбов растёт. По статистике, тромбоэмболия ежегодно регистрируется почти у 500 тысяч россиян. Однако употребление жирной рыбы за несколько недель до поездки может снизить этот риск почти на треть. Омега-3 жирные кислоты уменьшают активность тромбоцитов, а витамин Е и магний поддерживают эластичность сосудов. Особенно полезны скумбрия, сельдь и сардины.

Смена часовых поясов и нарушенный сон — ещё одна проблема путешественников. Жирная рыба содержит триптофан и витамин B6, из которых организм вырабатывает мелатонин. Это помогает быстрее заснуть в дороге и сокращает время акклиматизации на новом месте с нескольких дней до одной-двух ночей.

Витамин D и витамины группы B12, которыми богата рыба, помогают справиться с воспалением, вызванным стрессом от перелёта. Они ускоряют восстановление нервной системы, улучшают концентрацию и настроение, поэтому чувство разбитости проходит быстрее.

Чтобы эффект накопился, нутрициолог советует включать жирную рыбу в рацион два-три раза в неделю за месяц до поездки. Лучший способ приготовления — запекание или тушение: при жарке разрушается большая часть полезных жиров.