Почему перекус в 11:00 бодрит лучше, чем второй кофе

К 11 часам утра многие замечают, что работоспособность снижается, появляется сонливость и хочется выпить ещё одну чашку кофе. Однако такой способ помогает ненадолго: уже через час энергия снова падает.

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Специалисты объясняют это просто: между завтраком и обедом часто проходит пять-шесть часов, за это время организму начинает не хватать энергии. Вместо второго кофе лучше сделать небольшой второй завтрак. Такой перекус помогает поддерживать уровень энергии, избежать переедания за обедом и дольше сохранять концентрацию.

Для второго завтрака не нужны сложные блюда. Хорошо подойдут натуральный йогурт с ягодами и орехами, фрукт с цельнозерновым батончиком или глазированный творожный сырок. Такой перекус удобно взять с собой на работу или съесть между встречами.

Сегодня производители предлагают самые разные варианты. Например, у бренда «Село Зелёное» кроме классических ванильных сырков есть вкусы с грецким орехом и кленовым сиропом, клубникой и земляникой, сгущёнкой и фисташкой, поэтому второй завтрак легко сделать разнообразным.

Эксперты напоминают, что перекус не должен заменять полноценный обед. Если есть каждые 3–4 часа небольшими порциями, организму проще поддерживать стабильный уровень энергии в течение рабочего дня.