Перечислены единственные полезные опции умных часов

Умные часы прочно вошли в нашу жизнь как помощники в контроле здоровья. Но насколько можно доверять их показаниям, в беседе с «Чемпионатом» рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии ИМД Пироговского университета Ирина Макарова.

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По словам эксперта, умные часы — это прежде всего цифровой помощник, а не медицинский прибор. С медицинской точки зрения реальную пользу из всего арсенала функций приносят только шагомер и пульсометр.

Регулярная физическая активность — основа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Часы помогают сформировать полезную привычку, наглядно показывая количество шагов и их динамику. Пульсометр, в свою очередь, даёт более полную картину, чем рутинный осмотр у врача: он показывает средние, максимальные и минимальные значения за определённый промежуток времени. Эти данные Макарова советует показывать терапевту на приёме.

А вот другие популярные функции, по мнению врача, либо бесполезны, либо недостоверны. Речь идёт о сатурации (уровень кислорода в крови), электрокардиограмме и измерении артериального давления.