Назван один из лучших суперфудов для сердца

Один продукт имеет научно подтвержденную способность улучшать здоровье сердца, заявил кардиолог Аурелио Рохас. В разговоре с изданием Deia он раскрыл один из лучших суперфудов для этого органа.

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По словам Рохаса, люди, которые употребляют большое количество помидоров, имеют более низкий риск развития заболеваний сердца, в том числе инфаркта. Этот овощ защищает миокард и периферическую сосудистую систему от повреждений, пояснил доктор.

Дело в том, что в помидорах содержится много ликопина — вещества, которое обладает антиоксидантными свойствами, отметил врач. Он стабилизирует уровень холестерина в крови и уменьшает воспаление артерий. Рохас уточнил, что ликопин из термически обработанных помидоров усваивается гораздо лучше, чем из свежих.

Ранее невролог Павел Хорошев назвал главные причины инсульта у молодых людей. Он предупредил, что риск сосудистых катастроф повышает избыточная масса тела.