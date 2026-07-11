Как перехитрить хронические недуги и прожить долгую жизнь

На полях международного Форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия" ведущие эксперты страны собрались на сессии "Как уберечься от болезней-попутчиков?", чтобы ответить на главный вопрос: можно ли предотвратить букет хронических заболеваний, который мы неизбежно накапливаем с годами? Или, как сказал модератор дискуссии, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, по крайней мере "сдвинуть начало этих заболеваний вправо по шкале жизни"? Участники дискуссии, лучшие российские специалисты в области кардиологии, онкологии, неврологии, эндокринологии, профилактической медицины, пришли к единому мнению: будущее за превентивным подходом, а биологический возраст человека - это не генетический приговор, а в большой степени результат его повседневных привычек.

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Михаил Мурашко привел наглядный пример, иллюстрирующий главную мысль форума:

"Исследования на примере близнецовых пар наглядно показали: два близнеца, обладающие одинаковой наследственностью, к 60 годам могут выглядеть абсолютно по-разному. Один - подтянутый, спортивный, второй выглядит намного старше своего возраста и имеет многочисленные болезни. И тут самое время порассуждать о вкладе тех или иных факторов в состояние здоровья человека".

Ключ - в заботе о себе и профилактической работе. По словам министра, экономическая выгода от инвестиций в профилактику колоссальна: один вложенный рубль дает эффект до 14 раз, а в педиатрии - более чем в 20 раз.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности, в том числе преждевременных уходов из жизни. Объемы высокотехнологичной помощи растут, хирургическое лечение острых инфарктов и инсультов - это уже рутинная практика, и она спасает жизни. Но надо признать: эти колоссальные средства тратятся прежде всего на спасение жизни, а превентивный подход помогает не доводить ситуацию до катастрофы. Кардиологи напомнили о "золотых принципах" здоровья сердца. Директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Елена Голухова подчеркнула, что количество срочных операций на сердце и сосудах за последние годы выросло в разы. И надо больше думать о предотвращении острых событий.

"Это азы: контроль артериального давления, холестерина и отказ от курения снижают риски практически на треть. Важны и физическая активность, и здоровое питание. К этим традиционно упоминаемым управляемым факторам риска недавно добавился восьмой, не менее важный, - здоровый сон. Если вы спите меньше шести часов, - это плохо, если больше девяти, - тоже. Еще один фактор, с которым надо учиться справляться, - состояние тревожности и депрессии", - заявила Голухова.

Крайне тревожную статистику привел известный невролог, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии и нейронаук, академик РАН Сергей Иллариошкин. По его словам, нейродегенеративные заболевания переросли в пандемию: за 20 лет число случаев болезни Паркинсона выросло в четыре раза, а болезнь Альцгеймера помолодела на несколько лет. Коварство этих недугов в том, что они в течение долгого времени развиваются без видимых признаков, латентный период может продолжаться до 25-30 лет, а когда появляются симптомы, - "дело уже зашло далеко". Главный рецепт от эксперта - ежегодный ментальный чек-ап (комплексная проверка психического и эмоционального состояния. - Прим.ред.) уже с 40-45 лет.

"Мы все регулярно проходим диспансеризацию, контролируем физическое здоровье, а о ментальном почему-то не думаем. Мы забываем о мозге", - предупредил Иллариошкин.

В качестве профилактики деменции специалист рекомендовал высокую когнитивную нагрузку, социальную активность, контроль стресса и сна.

Видный онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн отметил, что рост заболеваемости раком неизбежен в связи с увеличением продолжительности жизни, однако почти 40% случаев связаны с модифицируемыми факторами риска. Один из серьезных барьеров - устойчивый страх перед болезнью, из-за чего многие избегают походов к врачу и обследований. Он призвал не бояться диагностики и подчеркнул важность искусственного интеллекта, который уже сегодня экономит врачам до 60% времени при анализе результатов исследований, повышая точность выявления патологий.

Центральной темой обсуждения стала эндокринология как фундамент метаболического здоровья. В последнее время о росте диабета и ожирения врачи говорят как о тихой "эпидемии". Директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова, академик РАН Наталья Мокрышева пояснила, что висцеральное ожирение и инсулинорезистентность запускают "каскад" заболеваний: от диабета до болезней сердца и суставов.

"Эндокринология лежит в основе профилактики. Без работы с метаболическим фундаментом управление долгосрочными рисками не представляется возможным", - заявила эксперт.

В России создана трехуровневая система эндокринологической помощи, а с 2025 года борьба с диабетом стала частью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Мокрышева подчеркнула, что победа над "неинфекционными эпидемиями" зависит не только от усилий врачей и возможностей здравоохранения. Большая доля ответственности лежит на пациентах - их готовности изменить пищевые привычки, увеличить физическую активность, в принципе, больше и мотивированнее заниматься своим здоровьем.

Смещение фокуса на профилактическую медицину меняет роль участкового врача-терапевта - именно к нему пациенты приходят чаще всего, именно он осведомлен о состоянии их здоровья в комплексе. Ведущий в России специалист по профилактической медицине, директор НМИЦ терапии и профмедицины, академик РАН Оксана Драпкина пояснила, что "терапевт - это не диспетчер, а ключевая фигура, которая сопровождает пациента на протяжении всей его жизни и учит его управлять своим здоровьем".

Эксперты были единодушны: корректировка образа жизни помогает снизить риски практически всего "букета" главных хронических недугов. Чтобы избежать "болезней-попутчиков", необходимо поменять отношение к своему организму: следить за питанием, двигаться (не менее 150 минут в неделю), спать не менее 6-7 часов, контролировать стресс и, что крайне важно, с юных лет формировать культуру здоровья. Как отметил Михаил Мурашко, современные вызовы требуют перехода от "медицины болезней" к "медицине 3.0" - системной профилактике, управлению рисками и персонализированному подходу, где сам человек становится главным действующим лицом.

Форум проводился при поддержке аппарата правительства РФ и Росконгресса.