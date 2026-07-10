Названы самые опасные алкогольные напитки в жару

Любые спиртные напитки хуже переносятся в жару, предупредил врач-эндокринолог Олег Нанкин. Самый опасный алкоголь летом он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

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Наиболее неблагоприятным выбором спиртного специалист считает сладкие алкогольные напитки. По его словам, они усиливают жажду и обезвоживание, а также легко пьются, из-за чего человек может незаметно превысить условно безопасную норму. Употребление крепкого алкоголя, такого как водка, виски, ром или текила, тоже сопряжено с серьезным риском. Он создает ложное ощущение прохлады, хотя на самом деле увеличивает риск перегрева.

«Если такой алкоголь употребляется на пляже, под открытым солнцем или во время активного отдыха, вероятность теплового удара существенно увеличивается», — предупредил Нанкин.

Он также отметил, что пиво не подходит для утоления жажды, поскольку оказывает мочегонное действие, из-за чего организм теряет больше жидкости, чем получает.

Врач добавил, что признаки перегрева легко спутать с алкогольным опьянением, поэтому помощь может быть оказана слишком поздно. Чтобы снизить риск, специалист посоветовал не пить спиртное в самые жаркие часы, не употреблять его натощак, чередовать каждый бокал с водой и внимательно следить за количеством выпитого.

Ранее врач — психиатр-нарколог Мария Касперович предупредила, что употребление спиртного в качестве средства от стресса может быть опасным признаком. По ее словам, это может указывать на формирование зависимости.