Как безопасно есть уличную еду в отпуске

Уличная еда — одна из главных радостей путешествий, но именно она чаще всего становится причиной испорченного отдыха. Врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов в беседе с Life.ru рассказал, как наслаждаться гастрономическими впечатлениями без риска для здоровья.

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По словам специалиста, основная опасность — не в экзотике, а в нарушении санитарных норм. Сальмонеллы, кишечная палочка, стафилококк и вирусы легко попадают в организм через грязные руки, воду или продукты, хранившиеся без охлаждения. Симптомы могут появиться как через несколько часов, так и спустя сутки.

Главное правило безопасности — есть только горячую пищу, приготовленную при вас. Высокая температура убивает большинство бактерий. Холодные закуски, салаты с майонезом и морепродукты, долго стоящие на прилавке, — в зоне риска.

При выборе лотка врач советует ориентироваться на очередь из местных жителей, чистоту рабочего места и наличие у продавца перчаток. Насторожить должны грязные поверхности, насекомые и открытые контейнеры.

Инфекционист подчёркивает, что в странах с плохой санитарией использовать нужно только бутилированную воду — даже для мытья фруктов и чистки зубов. Среди продуктов безопаснее выбирать те, что можно очистить от кожуры: бананы, апельсины, манго.