Андролог рассказал, как поднять уровень тестостерона без инъекций

Уровень тестостерона у мужчин постепенно снижается – за последние полвека показатель упал примерно вдвое, и эта тенденция тревожит многих.

При этом далеко не всегда внешние данные говорят о гормональном статусе: крупный и крепкий мужчина может иметь низкий тестостерон, а худощавый – высокий. Об этом в интервью 360.ru рассказал доктор наук, профессор, врач-уролог, андролог и онколог Александр Дзидзария.

По его словам, снижение гормона происходит почти незаметно, но причин для этого немало. Среди них – повседневные факторы, о которых редко задумываются: бытовая химия, стиральные порошки, шампуни.

«Это правда, это действительно не фейк, – подчеркнул специалист. – И изменился не только уровень тестостерона, но и качество сперматогенеза. Это вещи взаимосвязанные. Мужчины стали менее фертильны».

Виновниками этого, добавил он, могут быть эстрогеноподобные компоненты и так называемые эндокринные дисрапторы – вещества, нарушающие работу гормональной системы.

При этом стереотипы о «настоящем мужчине» нередко искажают восприятие проблемы. Как отметил врач, образ брутального героя из боевиков не равен здоровью.

«Мужчина может быть большой, сильный, крепкий и иметь низкий уровень тестостерона. Он может быть худой, щуплый, но при этом иметь высокий уровень тестостерона. И в пожар войдёт, и подерётся», – отметил Дзидзария.

Повысить уровень гормона можно и без инъекций, но не за счёт сомнительных советов из интернета. Специалист советует делать ставку на естественные стимулы: тяжёлую физическую нагрузку, элементы соревновательности (например, борьбу), контроль питания (меньше трансжиров), полноценный сон, а также умеренные стрессовые факторы вроде холода и контролируемого ограничения пищи.

Важно не заниматься самолечением: бесконтрольный приём препаратов грозит серьёзными побочными эффектами. Для первичной оценки состояния врач порекомендовал специальные опросники – IMS, IPSS и МИЭФ 5, – но подчеркнул, что они лишь первый шаг: обязательна консультация специалиста и лабораторная диагностика.

«При этом сам по себе низкий показатель в анализах – ещё не повод для терапии: лечение требуется только при наличии негативных проявлений», – резюмировал андролог.

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