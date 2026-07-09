Почему прием антидепрессантов нельзя сравнивать с зависимостью

После прекращения приёма антидепрессантов у части пациентов может возникать синдром отмены. Среди возможных проявлений - тошнота, головокружение, потливость, перепады настроения, тревожность и нарушения сна. При этом специалисты спорят, можно ли называть это полноценной зависимостью, поскольку тяги к антидепрессантам, как к наркотикам или алкоголю, у человека обычно не возникает.

Почему антидепрессанты важно не путать с другими видами зависимости, Авторадио рассказала врач-психотерапевт Лариса Никитина:

"Депрессия, она бывает ситуационного характера, когда произошло какое-то событие, бывает связанное с, скажем, эндогенными процессами. Поэтому это два совершенно разных процесса. И надо не забывать, что когда человек, ну, вот ему плохо. Это плохо, не когда болит рука или нога или голова. И когда вдруг в душе плохо, долго, это очень тягостное, болезненное переживание, когда мир не яркий, всё-таки антидепрессанты - это не зависимость, как от наркотиков, алкоголя, от курения, от игр. Это совершенно разные процессы. Многие люди не могут бросить антидепрессанты, потому что качество жизни становится другим".

Специалист также добавила, что при депрессии важно тщательно выбирать врача и следовать его рекомендациям.