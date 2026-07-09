Эксперты рассказали, кому стоит ограничить потребление фруктов

Диетолог Синара Оливейра и эндокринолог Фернанда Парра призвали людей с пятью заболеваниями ограничить потребление некоторых фруктов. Их слова передает издание Metropoles.

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Так, по словам Парры, при сахарном диабете стоит ограничить потребление бананов, хурмы, винограда и манго, поскольку они повышают уровень глюкозы в крови. При жировой дистрофии печени не рекомендованы фрукты в целом, так как избыток фруктозы провоцирует накопление жира в этом органе, предупредила специалистка.

При заболеваниях почек доктор посоветовала с осторожностью есть бананы, авокадо, дыни и киви: они содержат много калия, а при проблемах с почками у человека возникают трудности с его выводом из организма. Оливейра, в свою очередь, посоветовала при гастрите и гастроэзофагеальном рефлюксе есть меньше кислых фруктов, таких как лимон, апельсин, ананас и маракуйя.

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