Сколько россиян включают витамины и БАДы в понятие ЗОЖ

Порядка 38% россиян включают витамины и БАДы в понятие "здоровый образ жизни" (ЗОЖ). Об этом сообщила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.

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"38% включают витамины и биологически активные добавки в само понятие здорового образа жизни", - сказала Драпкина на сессии "Нутрициология и БАД: современные решения для здоровья нации" в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Она отметила, что был проведен опрос среди покупателей. Респонденты подчеркнули, что хотели бы видеть омегу-3, витамины D, C, клетчатку, в том числе и другие витамины на упаковке продуктов.