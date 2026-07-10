Мурашко назвал орган, формирующий долголетие

Мозг является ключевым органом, формирующим долголетие. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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«Много говорится сегодня о том, что мозг фактически — это ключевой орган, который формирует долголетие, потому что это не только нервная система», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Мурашко, образ жизни является ключевым фактором, который формирует долголетие и здоровье.

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