Диетолог назвал продукты, способные защитить от онкологии

Все виды капусты, рукола и овсяная каша помогают снизить риск развития онкологических заболеваний. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

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Ранее стало известно, что черная фасоль содержит много полифенолов, которые помогают предупреждать развитие онкологии. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога Римму Мойсенко.

Залетова пояснила, что полифенолы – это группа соединений, которые придают фасоли глубокий, почти фиолетово-черный оттенок, и они действительно обладают сильным антиоксидантным эффектом.

Что касается онкологии, то в лабораторных условиях экстракт черной фасоли демонстрирует способность подавлять бесконтрольное деление клеток колоректального рака и аденокарциномы молочной железы, отметила эксперт.

"Однако здесь мы упираемся в стену, которая отделяет лабораторию от живого организма. Чтобы полифенол подействовал на клетку-мишень в толстой кишке, он должен пережить встречу с пищеварительной системой, пройти через желудок, не разрушиться под действием микробиоты и в нужной концентрации дойти до ткани, а это сложно".

Биодоступность полифенолов крайне низка: в кровоток попадает менее 1–2 процентов от съеденного. Поэтому богатая черной фасолью диета в некоторой степени снижает риск развития рака, но сильно рассчитывать на нее не стоит, подчеркнула врач.

"На первом месте по силе доказательной базы в онкопрофилактике стоят пищевые волокна, особенно из зерновых. Те, которые нерастворимые, ускоряют кишечный транзит, сокращая время контакта слизистой оболочки толстой кишки с потенциальными канцерогенами, образующимися при переваривании красного мяса", – пояснила диетолог.

В свою очередь, растворимые волокна, ферментируясь бактериями, производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые способствуют гибели раковых клеток.

"Поэтому простая овсяная каша или гарнир из перловки в долгосрочной перспективе являются мощным инструментом профилактики колоректального рака".

Эксперт добавила, что снижать риск развития онкологии способны и крестоцветные овощи: все виды капусты, редис, рукола, кресс-салат и так далее. Они содержат глюкозинолаты, которые помогают вырабатываться определенным ферментам.

"Последние берут попавшее в организм потенциально канцерогенное вещество, например гетероциклические амины из подгоревшего шашлыка, и химически модифицируют его так, чтобы оно стало водорастворимым и было выведено с мочой", – пояснила Залетова.

Она подчеркнула, что еще одним важным фактором является исключение из диеты продуктов глубокой переработки красного мяса: колбас, бекона, сосисок. Ученые доказали связь между их употреблением и развитием рака, в первую очередь кишечника.

В целом, по мнению Залетовой, стратегия тарелки для снижения риска развития рака выглядит так: две трети грубой растительной клетчатки в виде круп, бобовых, в том числе черной фасоли, а также крестоцветных овощей. Оставшуюся треть следует заполнять источниками белка: рыбой, птицей, яйцами.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила, что при повышенном давлении стоит быть осторожнее с очень сладкими фруктами, такими как виноград, бананы, манго. Они могут повысить уровень глюкозы в крови, которая разрушает стенки сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни.