Врач назвал напиток для борьбы с запорами

Врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина посоветовала людям, страдающим от запоров, обратить внимание на минеральную воду с высоким содержанием магния. Об этом специалист рассказала в своем Telegram-канале.

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По словам Лопатиной, магний способствует улучшению работы кишечника, поэтому правильно подобранная минеральная вода может стать полезным дополнением к рациону при склонности к запорам.

При этом врач подчеркнула, что лечебным эффектом обладает не любая минеральная вода. При выборе напитка необходимо внимательно изучить состав и содержание магния. Как отметила специалист, в некоторых бутылках содержится около 600 миллиграммов магния, тогда как в других – от 850 до 1200 миллиграммов. При запорах она рекомендует отдавать предпочтение второму варианту.

Медики напоминают, что запоры могут быть связаны с недостатком жидкости, дефицитом пищевых волокон, малоподвижным образом жизни или различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Если проблема сохраняется длительное время или сопровождается болью, кровью в стуле, потерей веса или другими тревожными симптомами, необходимо обратиться к врачу для выяснения причины и подбора лечения.