Чем опасны отбеливающие полоски для зубов

Отбеливающие полоски для зубов — один из самых популярных бьюти-трендов: они доступны в интернет-магазинах без рецепта и обещают голливудскую улыбку за несколько дней. Однако их активные компоненты разрушают эмаль, могут вызвать воспаление нерва и в редких случаях — крайне серьезные осложнения вплоть до потери зуба, рассказал ученый Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

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Полоски — это тонкие гибкие ленты с гелевым слоем, содержащим перекись водорода или карбамид (мочевину). При контакте с зубами они выделяют активные формы кислорода, которые проникают сквозь поверхность эмали и разрушают хромофоры — красящие частицы, осевшие в порах.

«В отличие от отбеливающих паст, которые действуют снаружи, компоненты полосок работают в толще зубного покрытия — они проникают внутрь и растворяют пигменты в глубине. В это же время запускаются разрушительные процессы: перекиси повреждают органическую матрицу — белковую основу, удерживающую минералы. Особенно критично разрушение коллагена дентина — структурного белка, делающего ткань упругой», — объяснил доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Владислав Никитин.

Добавленные в гель кислоты делают эмаль пористой и рыхлой. При превышении рекомендованного времени воздействия перекись достигает дентинных канальцев — микроскопических трубочек, ведущих к зубному нерву, — и все становится болезненным: холодная вода, горячий чай, сладкое, кислое и даже просто вдыхание прохладного воздуха ртом.

В тяжелых случаях агрессивный гель доходит до пульпы (сосудисто-нервного пучка зуба) и провоцирует пульпит — острое воспаление нерва. Без лечения оно переходит в периодонтит, инфекция выходит за пределы корня и в редких случаях способна запустить рассасывание костной ткани или вовсе попасть в кровоток.

По словам эксперта, полоски категорически противопоказаны при наличии кариеса, трещин и сколов, истонченной эмали, воспаленных деснах, а также беременным и кормящим. Если гель вызвал жжение или острую боль, полоску нужно немедленно снять и прополоскать рот.