Врач объяснил, откуда в чае берутся токсины

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», откуда в чае берутся токсины. По словам эксперта, в чашке ароматного напитка могут быть и тяжёлые металлы (например, свинец или алюминий), и фтор в опасных количествах.

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«Чай действительно может содержать следы тяжёлых металлов и фтора, потому что чайное растение активно впитывает вещества из почвы, а при выращивании и переработке в листья могут попадать загрязнители из окружающей среды», — сказал эксперт.

При этом риск обычно связан не с одной чашкой, а с регулярным потреблением, качеством сырья и условиями производства.