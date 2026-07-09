Доктор раскрыл правду о калорийности картофеля

Картофель часто считается самым калорийным овощем, однако, это не так. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

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«Здесь все неоднозначно. Если отварить его, в 100 граммах блюда будет порядка 80 килокалорий. В жареном же виде это от 190 до 400 калорий – все зависит от количества используемого масла», — отметила эксперт.

В этом вопросе врач посоветовала быть осторожнее с кукурузой, поскольку в 100 граммах содержится примерно 120 килокалорий. Соломатина добавила, что в ней, как и в картофеле, много крахмала, который способствует набору веса.

Ученые из Университета Аризоны до этого разработали математическую модель, которая показала: фактическое количество калорий, получаемых человеком из пищи, может заметно отличаться от цифр на упаковке продуктов. Авторы создали модель DAMM (Digestion, Absorption and Microbial Metabolism), которая учитывает не только переваривание пищи организмом, но и работу кишечной микробиоты. В отличие от традиционного метода подсчета калорий, используемого более ста лет, новая система анализирует, какую часть питательных веществ усваивает человек напрямую, а какую перерабатывают бактерии кишечника.