Диетолог заступился за майонез и рассказал о его неожиданной пользе

Диетолог Софи Медлин опровергла утверждение о вреде покупного майонеза и рассказала о его неожиданной пользе. Заступиться за популярный соус она решила в беседе с Daily Mail.

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По словам Медлин, если сравнивать майонез с горчицей или хумусом, то он действительно проигрывает им. В одной ложке этого соуса содержится целых 100 килокалорий, 10 граммов жира и совсем нет белка. Тем не менее диетолог считает, что это не делает майонез вредной едой, которую обязательно нужно исключать из рациона.

Более того, специалистка утверждает, что у майонеза есть плюсы, которых нет у других соусов. Например, в нем много ненасыщенных жиров, употребление которых вместо насыщенных снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Майонез также помогает усваивать жирорастворимые витамины D, A, E и K. Они содержатся в овощах, но без жиров не усваиваются», — добавила Медлин.

Диетолог подчеркнула, что с этой точки зрения наибольшую пользу приносит майонез с обычной долей жиров, а не его обезжиренные варианты. По ее словам, хотя такой продукт и более калорийный, при разумном потреблении вреда для фигуры от него не будет. Главное, на что она посоветовала обращать внимание, — это состав продукта: важно, чтобы в нем были натуральные ингредиенты.

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