Гинеколог запретил брить зону бикини перед походом на пляж

Многие специально удаляют волосы в зоне бикини непосредственно перед поездкой на пляж, считая это частью подготовки к отдыху. Однако делать это в день купания — не лучшая идея. Почему бритье непосредственно перед посещением пляжа может привести к воспалению кожи, «Газете.Ru» рассказала врач-гинеколог «СМ-Клиника» Марина Степаненко.

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«Во время бритья, даже если процедура проходит аккуратно, на поверхности кожи образуются микроскопические порезы и раздражение. Обычно они незаметны, но именно через них бактерии легче проникают в волосяные фолликулы», — объяснила врач.

Как отметила Степаненко, одним из наиболее распространенных последствий становится фолликулит. Особенно возрастает риск развития фолликулита — воспаления волосяных фолликулов. Оно проявляется покраснением, болезненными небольшими прыщиками, иногда с гнойным содержимым, зудом и жжением.

«Наиболее часто возбудителем становятся бактерии, которые в норме могут находиться на коже, однако после травмирования эпидермиса и в условиях повышенной влажности начинают активно размножаться», — рассказала специалист.

Дополнительные риски, по ее словам, создают сами условия пляжного отдыха. Песок легко прилипает к раздраженной коже, а содержащиеся в нем микроорганизмы и мелкие частицы могут усиливать воспаление. Морская и пресная вода также не являются стерильными. Если в воде присутствуют бактерии, вероятность инфицирования поврежденной кожи становится выше.

Кроме того, сразу после удаления волос кожа становится более чувствительной к воздействию солнца.

«Воздействие ультрафиолета может усилить раздражение, вызвать покраснение и ощущение жжения, а иногда — привести к появлению пигментации», — отметила Степаненко.

Врач подчеркнула, что оптимальным вариантом считается проводить процедуру заранее — за 24–48 часов до посещения пляжа. За это время кожа успевает восстановиться, а микроповреждения — закрыться, что значительно снижает риск воспаления.

«Если после бритья все же появились признаки фолликулита, не стоит пытаться самостоятельно выдавливать высыпания или обрабатывать их агрессивными антисептиками. Лучше временно отказаться от купания, избегать дополнительного раздражения кожи и обратиться к врачу, если воспаление усиливается, появляются выраженная боль, отек или повышается температура тела», — посоветовала специалист.

В заключение Степаненко отметила, что полностью отказываться от удаления волос перед отпуском не нужно. Главное — не делать это непосредственно перед походом на пляж.