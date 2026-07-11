Гастроэнтеролог назвал опасные для кишечника виды спорта

Не все виды спорта одинаково полезны для пищеварительной системы, и некоторые из них могут стать настоящей катастрофой для желудочно-кишечного тракта. Об этом в интервью «Чемпионату» предупредил известный врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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По словам эксперта, в группе риска — любые тренировки с резкими подъёмами тяжестей и сильным напряжением пресса, особенно при нарушении техники и несоблюдении интервала между едой и занятием. Также он отнёс к нежелательным нагрузкам марафонский бег, который создаёт избыточный стресс для организма и может негативно сказаться на работе ЖКТ.

При этом врач выделил три вида спорта, которые считаются лучшей профилактикой для кишечника — это ходьба, плавание и йога. Они улучшают кровообращение в органах брюшной полости, снижают уровень стресса и способствуют нормальной перистальтике.

Отдельно Вялов отметил боксёрские тренировки без спаррингов. По его словам, многие неоправданно их опасаются, хотя на самом деле это отличная комплексная нагрузка, сочетающая кардио, силовую работу, координацию и дыхательные практики.