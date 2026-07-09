Врач объяснил, почему безалкогольное пиво полезно после тренировки

Безалкогольное пиво может помочь организму восстановиться после интенсивных физических нагрузок благодаря содержанию натрия, витаминов и других полезных веществ. Об этом рассказал врач и триатлонист Виктор Фомичев.

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Человек выполняет тяжелую физическую работу или тренируется, и с потом уходят вода, минералы и витамины. Их обязательно нужно восполнять. Особенно важно бороться с обезвоживанием. Для этого нужен натрий, помогающий удерживать влагу в тканях. Он как раз в «нулевке» присутствует, — отметил специалист.

По словам врача, в безалкогольном пиве также содержатся витамины группы B, кремний, бета-глюканы и полифенолы, которые способствуют поддержанию иммунитета и помогают организму восстанавливаться после нагрузок.

При этом Фомичев подчеркнул, что безалкогольное пиво не должно заменять полноценное питание, воду и сон. Он назвал этот напиток лишь дополнением к рациону, а не обязательной частью восстановления после тренировок, передает РИА Новости.

Ранее обновленный государственный стандарт на производство пивных напитков вступил в силу в России. Росстандарт внес изменения, касающиеся физических характеристик продукта: требования к высоте пены снижены с 30 до 15 миллиметров, а к ее стойкости — с трех минут до одной минуты.