Названа самая опасная диета для организма

Питание давно перестало быть просто биологической необходимостью и превратилось в способ самовыражения, что порождает опасные крайности. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью «Чемпионату» раскрыл, какую диету он считает самой опасной для организма.

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С медицинской точки зрения наибольшую угрозу представляет неконтролируемое веганство без адекватной коррекции дефицитов. «Организм не получит витамин В12 из растительной пищи, его дефицит приведёт к неврологическим нарушениям, которые развиваются незаметно годами», — предупредил эксперт.

Не менее опасен, по мнению врача, и противоположный тренд — увлечение суперфудами и продуктами с повышенной концентрацией полезных веществ. Также он отметил риски кетодиеты, которая создаёт длительную нагрузку на сосуды и почки из-за переизбытка жиров и белков.

Главная проблема, подчёркивает гастроэнтеролог, — не сама диета, а фанатизм, с которым люди отказываются слышать доводы здравого смысла. Любая крайность в питании — это стресс для организма, резюмировал Сергей Вялов.