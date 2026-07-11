Нарколог рассказал, почему в России снизилось потребление алкоголя

Потребление алкоголя в России упало до минимального уровня почти за 30 лет. По подсчётам аналитиков, за последние 12 месяцев оно составило 7,62 литра на человека. С начала года показатель снизился почти на пол-литра. Сопоставимый уровень в последний раз фиксировали в 1997-1998 годах. Однако сравнивать эти данные напрямую сложно, поскольку статистика того времени учитывала в основном официальные продажи, тогда как значительную часть рынка занимал нелегальный алкоголь.

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О том, что повлияло на общее снижение и как оценивать нынешние показатели, Авторадио рассказал нарколог Руслан Исаев:

"Ну, действительно, снижение было, очень много было сделано в плане ограничения рекламы в СМИ, на телевидении. Какие-то, безусловно, меры предпринимаются в плане лечения, какие-то меры законодательные, связанные с последствиями употребления, ограничения, то есть государственная политика по ужесточению терпимости, последствиям алкоголизации. То есть это не какой-то вот такой грандиозный успех. Безусловно, успех он есть, но он умеренный. Важно ещё отметить, что основное как бы снижение-то приходилось на первые где-то, ну, скажем, нулевые, нулевые-десятые, но здесь особых-то нету изменений".

Показатели употребления заметно различаются по регионам. Меньше всего алкоголя пьют на Северном Кавказе - в Чечне, Ингушетии и Дагестане. В Москве показатель составляет 4,6 литра на человека, в Петербурге - почти 6 литров. Выше среднего по стране потребление остаётся в Татарстане и Свердловской области.