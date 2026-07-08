Врач предостерег от бритья зоны бикини в отпуске

Врач-гинеколог Марина Степаненко предостерегла от бритья зоны бикини непосредственно перед походом на пляж или купанием. Об опасности этой процедуры в отпуске она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, во время бритья на коже появляются микроскопические повреждения, через которые бактерии легче проникают в волосяные фолликулы. Риск инфицирования возрастает из-за контакта с песком, а также морской или пресной водой.

«Наиболее часто возбудителем становятся бактерии, которые в норме могут находиться на коже, однако после травмирования эпидермиса и в условиях повышенной влажности начинают активно размножаться», — объяснила Степаненко.

Специалист отметила, что одним из наиболее частых последствий становится фолликулит, который проявляется покраснением, зудом, жжением и появлением высыпаний. Чтобы снизить риск осложнений, врач посоветовала удалять волосы в зоне бикини за 24-48 часов до посещения пляжа. По словам врача, за это время кожа успевает восстановиться.

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