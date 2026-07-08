Эксперт ответил, стоит ли восполнять дефицит магния таблетками

Магний уверенно удерживает статус одной из самых популярных пищевых добавок на рынке, обещая потребителям крепкий сон, защиту от стресса, избавление от мышечных спазмов и прилив энергии. Однако медицинские эксперты предупреждают, что за громкими заявлениями в социальных сетях часто скрывается отсутствие клинических доказательств эффективности этих препаратов для здоровых людей, а вера в «волшебную таблетку» нередко оказывается выгодным самообманом.

© РИА Новости

Медицинские эксперты и ученые поясняют, что магний является важнейшим минералом, который участвует в сотнях ферментативных реакций, обеспечивает энергетический обмен, работу мышц и нервной системы, синтез белка и поддержание электролитного баланса. Его дефицит действительно способен привести к усталости, слабости и нервно-мышечным расстройствам, однако это не означает необходимости приема добавок для всех. БАДы приносят очевидную пользу только при подтвержденном дефиците, тогда как при наличии вещества в рационе их эффект минимален. Лучшими источниками минерала остаются цельнозерновые продукты, листовые зеленые овощи, бобовые, орехи, семена и чистое какао, а добавки не способны компенсировать последствия несбалансированного питания, рассказывает medicalexpress.

Европейский союз установил ряд разрешенных заявлений о пользе магния, подтверждающих, что он снижает утомляемость и поддерживает нормальную работу мышц и нервной системы. Специалисты подчеркивают, что эти утверждения верны с точки зрения физиологии самого минерала, но они не наделяют добавки свойствами универсального тонизирующего или расслабляющего средства. В то же время маркетинг активно продвигает идею о том, что для каждой проблемы существует своя форма магния: цитрат при запорах, бисглицинат при бессоннице, малат при усталости, а треонат для работы мозга. Хотя разные соединения усваиваются организмом с некоторыми отличиями, научных доказательств того, что какая-либо форма клинически эффективнее других для улучшения сна или снижения стресса у здоровых людей, не существует.

Клинические данные влияния магния на сон остаются ограниченными. Недавнее исследование бисглицината магния у взрослых с плохим качеством сна показало лишь незначительное сокращение времени засыпания, что требует проведения более масштабных испытаний с объективными показателями. На сегодняшний день Европейский союз не одобрил ни одного заявления о пользе минерала для улучшения сна. Аналогичная ситуация наблюдается и с мышечными спазмами: имеющиеся отзывы не демонстрируют очевидной пользы для людей, регулярно с ними сталкивающихся, а идея о том, что магний гарантированно избавляет от спазмов, является сильным упрощением. Что касается повышения уровня энергии, то организм не является резервуаром, который можно наполнять бесконечно: если потребности удовлетворены, дополнительный прием минерала не даст эффекта стимуляции.

При этом бесконтрольный прием добавок таит в себе риски. Минералы из пищи редко вызывают проблемы, но высокие дозы из капсул могут привести к диарее, тошноте и болям в животе. Наибольшая опасность существует для людей с заболеваниями почек или принимающих определенные лекарства, поскольку магний способен взаимодействовать с некоторыми антибиотиками и препаратами от остеопороза.

Резюмируя сказанное, врачи отмечают, что здоровым людям с полноценным рационом большинство пищевых добавок не нужны, а их применение должно быть оправдано диагностированным дефицитом или клиническими показаниями. Идея о том, что капсула может компенсировать хронический стресс или вредные привычки, продиктована интересами рынка, поэтому самым правильным решением остается употребление продуктов, богатых магнием, и прием аптечных форм исключительно по назначению специалиста.