Мужской климакс: неизбежный приговор после 40 лет или маркетинговая уловка?

В медиапространстве активно продвигается концепция «мужской менопаузы»: представителей сильного пола пугают неизбежным угасанием либидо и депрессией после 40 лет, предлагая многочисленные БАДы и курсы гормональной коррекции. Однако так ли фатальны возрастные изменения и действительно ли каждый мужчина сталкивается с прямым аналогом женского климакса?

Термин «андропауза» прочно вошел в обиход, но в международной классификации болезней такого диагноза не существует, и большинство эндокринологов избегают его из-за некорректности. Более точными и научными формулировками являются «возрастной андрогенный дефицит» (ВАД) или «поздний гипогонадизм». Разобраться в тонкостях мужского гормонального старения, отличить реальные патологии от маркетинговых мифов и оценить риски гормональной терапии попросили врача-уролога сети лабораторных исследований ИНВИТРО Федора Дериша.

По словам эксперта, ключевое отличие мужского возрастного дефицита от женской менопаузы заключается в универсальности и скорости процессов. Если у женщин выработка эстрогенов прекращается резко, а репродуктивная функция полностью угасает, то у мужчин уровень тестостерона снижается постепенно – примерно на 1–2% в год после 30–40 лет. Этот процесс не является фатальным: известны случаи, когда восьмидесятилетние мужчины сохраняли концентрацию гормона на уровне тридцатилетних. Клинические признаки недостаточности андрогенной регуляции в среднем возрасте встречаются лишь у 6–10% мужского населения.

Заподозрить возрастной дефицит тестостерона позволяет специфическая триада симптомов. К сексуальным нарушениям относятся снижение либидо, ослабление спонтанных утренних эрекций, эректильная дисфункция и уменьшение интенсивности оргазма. Физические проявления включают хроническую усталость, снижение мышечной массы и выносливости, увеличение висцерального жира в области живота и остеопороз. Психоэмоциональные признаки выражаются в апатии, снижении мотивации, раздражительности, подавленном настроении, нарушениях сна и ухудшении памяти. При этом Федор Дериш подчеркивает, что не существует какого-то одного уникального симптома: для предварительной оценки риска врачи используют опросник AMS (Aging Males' Symptoms), а сам диагноз ставится исключительно при сочетании клинических проявлений и лабораторно подтвержденного низкого уровня гормона.

Лабораторная диагностика базируется на ряде ключевых показателей. Главным из них выступает свободный тестостерон, отражающий активную в тканях фракцию гормона. Для его корректного расчета необходимо определить уровень ГСПГ (глобулина, связывающего половые гормоны). Лютеинизирующий гормон (ЛГ) помогает выяснить причину дефицита – первичная она на уровне яичек или вторичная со стороны гипофиза и гипоталамуса. Дополнительно назначаются анализы на пролактин, повышение которого угнетает выработку тестостерона, а также эстрадиол, ТТГ и кортизол для оценки сопутствующих нарушений. Общий анализ крови требуется для контроля гематокрита. Согласно современным клиническим рекомендациям, уровень общего тестостерона ниже 12 нмоль/л считается пограничным, а показатель менее 8 нмоль/л в сочетании с симптомами является прямым показанием к терапии.

Однако первым шагом в лечении умеренного дефицита, особенно при так называемом «функциональном гипогонадизме», связанном с ожирением и малоподвижным образом жизни, должны стать не инъекции, а коррекция образа жизни. Регулярные силовые тренировки стимулируют естественную выработку тестостерона и снижают уровень кортизола – его прямого антагониста. Критически важна нормализация сна, поскольку хронический недосып способен снизить утренний уровень гормона на 10–15% уже на следующий день, а сам тестостерон вырабатывается в фазе глубокого сна. Снижение веса также дает выраженный эффект: жировая ткань содержит фермент ароматазу, превращающую тестостерон в эстрогены, поэтому потеря даже 5–10% лишней массы значительно повышает уровень андрогенов. Не менее важны управление стрессом и адекватное потребление цинка и магния, выступающих кофакторами синтеза гормона.

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) тестостероном – это серьезное медицинское вмешательство, которое показано только при строго подтвержденном дефиците, когда изменение образа жизни не дало эффекта, а иные причины плохого самочувствия исключены. Препараты могут применяться в виде ежедневных гелей, обеспечивающих стабильный уровень гормона, инъекций пролонгированного действия (раз в 10–14 недель) или таблетированных форм, использование которых ограничено из-за влияния на печень.

Как предупреждает специалист, ЗГТ имеет вполне реальные побочные эффекты и строгие противопоказания. Тестостерон стимулирует выработку эритроцитов, что ведет к сгущению крови (полицитемии) и повышает риск тромбозов, инфарктов и инсультов, требуя постоянного контроля гематокрита. Гормональная терапия может усугубить синдром апноэ сна, особенно у пациентов с ожирением. Также существует риск стимуляции роста скрытого рака предстательной железы, поэтому перед началом лечения обязательна оценка уровня ПСА. Кроме того, экзогенный тестостерон подавляет собственную выработку гормонов, что способно полностью остановить сперматогенез и привести к бесплодию, а его часть может преобразовываться в эстрогены, вызывая гинекомастию. Врач резюмирует, что подавляющему большинству мужчин, испытывающих усталость или снижение либидо на фоне нормального уровня тестостерона, ЗГТ противопоказана: она не улучшит самочувствие, но создаст реальные угрозы для здоровья.