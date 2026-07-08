Доктор предупредил мужчин о продуктах-убийцах либидо

Пиво и вода, а также соевые продукты провоцируют выработку эстрогена у мужчин, что убивает репродуктивную и сексуальную системы, рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Уровень тестостерона у мужчин снизился более чем вдвое за последние 50 лет. Согласно выводам британских исследователей, с 1972 по 2019 год уровень тестостерона у мужчин сократился на 54%. Среди возможных причин специалисты называют рост числа случаев ожирения, а также воздействие химических веществ, сообщает The Guardian. Мухина согласилась с учеными.

«Проблема в том, какую воду пьют мужчины. В неочищенную и водопроводную попадает множество женских гормонов. Поэтому началась ужасная стерилизация мужчин. Еще один негативный фактор — рост употребления пива, которое стало прохладительным напитком. Из-за него у мужчин наблюдается увеличение молочных желез. Ожирение также приводит к увеличению выработки эстрогена, а это подавляет синтез тестостерона. Также вредны для мужского здоровья соевые продукты. Соя — это страшнейший фитоэстроген. Риски здесь в том, что могут пострадать сексуальная и репродуктивная сферы: снижение либидо, трудности с эрекцией, снижение способности зачатия детей, возможно даже развитие мужского бесплодия, а также снижение продолжительности жизни. Нехватка тестостерона может привести к развитию инфарктов, инсультов, повышенной хрупкости костей и так далее. Также происходят психоэмоциональные нарушения — жены могут жаловаться на мужей, что они стали слезливыми», — указала она.

Диетолог также дала совет, что делать, чтобы повысить тестостерон.