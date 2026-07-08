Доктор предупредил мужчин о продуктах-убийцах либидо

Идет стерилизация: Врач предупредила мужчин о продуктах-убийцах либидо
Пиво и вода, а также соевые продукты провоцируют выработку эстрогена у мужчин, что убивает репродуктивную и сексуальную системы, рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.
Уровень тестостерона у мужчин снизился более чем вдвое за последние 50 лет. Согласно выводам британских исследователей, с 1972 по 2019 год уровень тестостерона у мужчин сократился на 54%. Среди возможных причин специалисты называют рост числа случаев ожирения, а также воздействие химических веществ, сообщает The Guardian. Мухина согласилась с учеными.
«Проблема в том, какую воду пьют мужчины. В неочищенную и водопроводную попадает множество женских гормонов. Поэтому началась ужасная стерилизация мужчин. Еще один негативный фактор — рост употребления пива, которое стало прохладительным напитком. Из-за него у мужчин наблюдается увеличение молочных желез. Ожирение также приводит к увеличению выработки эстрогена, а это подавляет синтез тестостерона. Также вредны для мужского здоровья соевые продукты. Соя — это страшнейший фитоэстроген. Риски здесь в том, что могут пострадать сексуальная и репродуктивная сферы: снижение либидо, трудности с эрекцией, снижение способности зачатия детей, возможно даже развитие мужского бесплодия, а также снижение продолжительности жизни. Нехватка тестостерона может привести к развитию инфарктов, инсультов, повышенной хрупкости костей и так далее. Также происходят психоэмоциональные нарушения — жены могут жаловаться на мужей, что они стали слезливыми», — указала она.
Диетолог также дала совет, что делать, чтобы повысить тестостерон.
«Чтобы исправить ситуацию, надо сразу поменять питание. Мужчинам помогут наладить выработку тестостерона редис, гречка, петрушка, репа, укроп, морковь, семена тыквы, креветки, сардины, сельдь, икра, яблоки, рис. Из молочных только нежирный сыр, из масел — кунжутное, а из специй — розмарин. Полезное мясо — говядина, баранина и птица», — поделилась она.