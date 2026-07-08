Фитнес-эксперт назвал безопасные часы для тренировок в жару

Летний зной вносит коррективы в график физической активности. Совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» и фитнес-эксперт Эмиль Халимов в беседе с NEWS.ru рассказал, в какое время суток тренировки приносят максимальную пользу и не превращаются в опасность для организма.

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По словам специалиста, в жаркую погоду организм работает на пределе, поэтому выбирать время для занятий нужно стратегически. Оптимальными окнами эксперт назвал раннее утро — до 9:00, и поздний вечер — после 19:00.

«Тренировки разумно переносить на раннее утро, до 9 часов, или на вечер, после 19:00, когда асфальт уже отдал накопленное тепло», — пояснил Халимов.

В жаркие дни он рекомендует снизить интенсивность тренировок примерно на четверть и увеличить объём потребляемой воды — пить по 150-200 мл каждые 15 минут, а при длительных нагрузках добавлять электролиты для восполнения натрия и калия.