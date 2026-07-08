Терапевт Александр Лаврищев рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», когда повышенный уровень ферритина должен вызвать беспокойство. Если значение больше 100, это тоже может не быть нормой для некоторых людей. Воспалительные заболевания и даже банальные ОРВИ часто становятся причиной ненормального повышения уровня этого белка.

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«Очень условно можно сказать, что для людей, ведущих «диванно-офисный» образ жизни, минимальной верхней границей нормы будет являться 75 мкг/л, для людей, ведущих активный образ жизни, и пожилых людей — выше 110 мкг/л», — сказал эксперт.

Врач добавил, что Минздрав РФ рекомендует держать ферритин сыворотки на уровне хотя бы 40-60 нг/мл.