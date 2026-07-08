Как сорняки могут существенно обогатить ежедневный рацион

Мы привыкли считать сорняки напастью, с которой приходится бороться на дачных грядках, часто проигрывая сражение. Но что, если посмотреть на ненавистную прополку иначе? Ведь многие из тех самых растений, которые мы безжалостно выбрасываем, в разных уголках мира давно стали желанными гостями на столе. Да и у нас в ресторанах их все чаще включают в состав эксклюзивных блюд.

© Российская Газета

За рубежом дикоросы - это не экзотика, а привычный продукт. В Черногории в обычных супермаркетах продают свежую крапиву, как у нас - петрушку или укроп. Во Франции одуванчик выращивают как салатную культуру на плантациях, а в Китае для еды популярна пастушья сумка. А что в России? Мы не хуже! У нас на участках растет целое море не просто съедобной, а невероятно полезной и вкусной "неприрученной" пока еще зелени. И главное - "обогатить" обычный салат можно бесплатно, просто пропалывая грядки.

Кстати, интерес к дикорастущим травам в России подтверждается на самом высоком уровне. Недавний опрос Россельхозбанка показал: почти 37% рестораторов назвали фермерские дикоросы (папоротник, крапиву, сныть) самым актуальным локальным продуктом сезона. Это уже не просто хобби для энтузиастов, а полноценный гастрономический тренд.

"РГ" - Неделя собрала топ-6 самых популярных и полезных "сорняков", которые точно стоит попробовать.

Крапива двудомная (Urtica dioica) - настоящий суперфуд, растущий под ногами. В ее листьях - витамины С и К, каротин и много железа. Конечно, она "кусается". Но в супе, омлете, в качестве начинки для пирогов крапива теряет жгучесть и напоминает шпинат. А если хотите сделать салат или витаминный коктейль, можно просто ошпарить листья кипятком. Вкус у крапивы - нейтральный, она отлично дружит с более ароматными травами. Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) - съедобно всё: и корни, и листья, и цветы. Копать и сушить корни не призываем - это хлопотно. А вот молодые листья отлично заменят дорогую руколу (надо только вымочить полчаса в подсоленной и подкисленной воде, чтобы ушла горечь). В результате получается отличный салат. Из цветков варят целебный "одуванчиковый мед". Если все же решите повозиться и с корешками - их сушат, слегка обжаривают - и готовят кофейный напиток. Мокрица, или звездчатка средняя (Stellaria media), - этот злостный сорняк с нежным крохотными листочками быстро заплетает грядки. Удалить его легко, но уже через неделю после прополки вас будет ждать свежая порция зелени. Мокрица богата аскорбиновой кислотой, вкус у нее свежий и сочный, без резкой горечи. Можно смело добавлять и в окрошку, и в салаты, и посыпать вместе с другой пряной зеленью готовые блюда. Кислица (Oxalis) - ее название говорит само за себя: листья имеют приятный кисловатый вкус. Встречается как зеленая, так и бордовая разновидности. Кстати, это отличный повод вспомнить, что темноокрашенная зелень (как, например, красный лук или салат Лола Росса) считается наиболее ценной, так как содержит ценные антиоксиданты антоцианы. Кислицу добавляют в салаты, украшают симпатичными трилистниками готовые блюда. Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris) - этот сорняк из семейства Капустных (Brassicaceae) - настоящий клад. Пока соцветия не распустились, они и по внешнему виду, и по вкусу удивительно напоминают брокколи, только в миниатюре. Лебеда (Atriplex) и Марь белая (Chenopodium album) - оба растения относятся к семейству Амарантовых, но марь - к другому роду (маревых), она родственница свеклы и модного киноа. Листья лебеды ярко-зеленые, а у мари как будто посыпаны мукой - именно за это она получила свое название.

Важно учесть: у некоторых дикоросов есть ядовитые двойники.

На Руси лебеду ели всегда, а в годы войны она и вовсе помогала выживать. Молодые листья обоих растений - отличная замена шпинату. Использование универсальное - можно добавлять в супы, тушеные овощи, салаты и даже квасить вместе с капустой.

Цветы на клумбе - тоже еда!

Не только сорняки могут украсить наш стол. Обратите внимание на цветы!

Настурция - у нее съедобны и листья, и цветы. Листья имеют пряный, перечный привкус, который отлично разнообразит салаты. А если настурции много - можно собрать зеленые семена-коробочки, пока не поспели: их маринуют на замену каперсам.

Цветки кабачка - любимый огородный продукт итальянцев. Их начиняют рикоттой, обжаривают в кляре или запекают. Это настоящий деликатес с нежным вкусом. Огородники знают: не все цветки у кабачка дают плод. Так что для тарелки лучше выбирать "пустоцветные" мужские цветки - не пропадать же добру!

Монарда - известное украшение клумбы. Эта родственница мяты не только красиво цветет, но и очень ароматна. Ее добавляют в чай и салаты.

Ноготки (календула) - их зелень и ярко-оранжевые лепестки имеют специфический, чуть смолистый запах. Их можно добавлять в чай или использовать для украшения блюд.

Мнение эксперта

Осторожность прежде всего

Как бы нам ни хотелось поскорее набрать "букет" дикоросов, важно помнить о безопасности. Как объясняет ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов "ФИЦ питания и биотехнологии" Алла Новокшанова, сорняки и цветы, растущие на приусадебных участках и в природе, действительно могут быть полезными в питании человека.

"Ключевое слово - "МОГУТ". Потому что, прежде чем добавлять такие растение в салат, надо оценить риски. Потребитель заблуждается, если считает, что на его приусадебном участке все всегда экологически чисто", - предупреждает Алла Новокшанова.

Надо смотреть объективно: почвы неподалеку от автомобильных трасс загрязнены из-за выхлопных газов, износа шин и дорожного полотна тяжелыми металлами (свинец, цинк, медь, кадмий), нефтепродуктами. Не исключено и загрязнение сточными водами от сельскохозяйственных или промышленных производств.

"Сами дачники зачастую бесконтрольно используют на своих участках удобрения, различные средства от вредителей. Все это увеличивает антропогенную нагрузку на почву и растения", - добавляет Новокшанова.

А значит, даже если вы уверены, что на вашей грядке ничего "химического" нет, соседская противоклещевая обработка или близость оживленной дороги могут свести на нет всю пользу.

Нужно проверять и информацию о пользе того или иного растения и внимательно смотреть, чтобы не ошибиться и не перепутать с чем-то похожим, но несъедобным или даже ядовитым.

"Поэтому главное правило сбора дикоросов - экологическая чистота и стопроцентная уверенность в том, что вы правильно определили вид. У многих съедобных дикоросов есть ядовитые двойники, а свежее растение может накапливать опасные химические соединения - агрохимикаты, пестициды, тяжелые металлы, которые могут нанести серьезный вред здоровью", - предупредила эксперт.

Соблюдайте правила, и ваша еда станет разнообразнее, а огород перестанет быть полем битвы с сорняками.