Чем опасен тренд на увеличение мошонки

Новый интернет-тренд, предполагающий искусственное увеличение мошонки с помощью инъекций, может привести к тяжелым осложнениям вплоть до гангрены и потери функции яичек. Об этом предупредил специалист по эстетической медицине из США Крис Бустаманте в интервью изданию Body and Soul.

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Ballmaxxing стал частью культуры луксмаксинга — «максимизации внешности». В отличие от традиционных косметических процедур, новый тренд направлен на увеличение объема мошонки. Для этого некоторые мужчины обращаются в косметологические клиники, где используют филлеры или физиологический раствор, однако все чаще подобные манипуляции пытаются проводить самостоятельно.

По словам Бустаманте, важно понимать, что речь идет не об увеличении самих яичек, а о введении различных веществ в кожу и мягкие ткани мошонки. При этом любые инъекции в область половых органов требуют медицинской подготовки и строгой стерильности.

Особую тревогу у специалистов вызывают многочисленные инструкции в социальных сетях и на интернет-форумах, где пользователи советуют самостоятельно вводить в мошонку физиологический раствор, силикон, масла и другие вещества. Некоторые из этих материалов вообще не предназначены для использования в организме.

Даже процедуры, выполненные квалифицированным специалистом, не лишены риска. Возможные осложнения включают воспаление подкожной клетчатки (целлюлит), образование абсцессов, гематом, повреждение кровеносных сосудов и тканей, рубцевание, выраженную асимметрию и хроническую боль.

«В наиболее тяжелых случаях возможно развитие некротической инфекции — гибели тканей из-за нарушения кровоснабжения и бактериального заражения, что может привести к гангрене и потребовать срочной операции», — предупреждает медик.

При самостоятельных инъекциях риск значительно возрастает. Использование нестерильных инструментов и непроверенных материалов может вызвать тяжёлые инфекции, сепсис, необратимое повреждение тканей мошонки и нарушение функции яичек, отвечающих за выработку сперматозоидов и тестостерона.

По словам врача, популярность ballmaxxing отражает растущую обеспокоенность мужчин собственной внешностью, однако попытки следовать подобным интернет-трендам могут закончиться серьёзными последствиями для репродуктивного здоровья.