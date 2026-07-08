Почему массаж и кремы не убирают отложения на бедрах

В соцсетях набирает популярность теория, что галифе — это не жир, а застой лимфы и отёки, которые можно убрать массажем и кремами за пару недель. Диетолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина в беседе с URA.RU объяснила, что на самом деле скрывается за этими отложениями и почему маркетинговые обещания не работают.

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По словам эксперта, галифе — это эстрогенозависимые жировые отложения на бёдрах, которые чаще всего встречаются у женщин с фигурой типа «груша». Их появлению способствуют наследственность, гормональные нарушения, избыток сладкого в рационе и малоподвижный образ жизни. Блогеры, утверждающие, что галифе — это застой лимфы и отёки, отчасти правы: сидячая работа действительно приводит к застою жидкости в этой зоне. Однако основа проблемы — подкожный жир, а не просто вода.

Никитина подчеркнула, что локально убрать галифе невозможно.

«Физическими активностями вы это не уберёте. Похудеть в зоне бёдер локально нельзя. Вы можете сбросить общий жир, уменьшив калорийность рациона на 10-20% за счёт быстрых углеводов, но локально — нет», — пояснила врач.

Массаж, криолиполиз и RF-лифтинг, по словам диетолога, дают лишь временный или косметический эффект, а обещания «убрать галифе за две недели» — это маркетинговый ход для продажи процедур и кремов. Единственный способ полностью избавиться от таких отложений — хирургическая липосакция.

Для системного уменьшения галифе врач рекомендует общий дефицит калорий, регулярные общеукрепляющие нагрузки и терпение: эта зона уходит в последнюю очередь.