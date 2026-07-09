Правдив ли миф о связи солнцезащитного крема и дефицита витамина D

Использование солнцезащитного крема не является причиной дефицита витамина D, как это принято считать. Однако средства с SPF могут частично блокировать UVB-лучи, необходимые для синтеза витамина. Об этом рассказала врач дерматолог-косметолог Наталья Ряховская.

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"Витамин D синтезируется в коже под действием UVB-излучения. И солнцезащитный крем действительно частично блокирует лучи UVB. Но хочу заметить, что в реальной жизни, не на пляже, люди не используют SPF так, как как его реально нужно наносить для полной защиты, то есть не только на лицо, но и на все тело, включая шею, уши и так далее", - отметила специалист в разговоре с KP.RU.

Даже при использовании SPF 50 кожа продолжает получать дозу ультрафиолета, которого, как правило, достаточно для синтеза витамина D. Это подтверждают исследования, проведенные в солнечных европейских странах. Они показали, что уровень витамина D у регулярно использующих санскрины людей не отличается от показателей тех, кто ими не пользуется.

Ряховская отметила, что главные причины дефицита витамина D связаны с географическим положением, сезонностью, образом жизни, фототипом кожи, возрастом и метаболизмом. Например, в северных широтах с октября по апрель интенсивность UVB-излучения недостаточна для полноценного синтеза витамина.

"Основной вклад в дефицит витамина D дает не крем, не пропускающий лучи, а буквально отсутствие адекватного UVB в окружающей среде", - пояснила эксперт.

При этом попытки восполнить дефицит только за счет солнца могут привести к фотостарению кожи, появлению пигментации и повышению риска развития рака кожи.

По словам врача, оптимальный подход - защищать кожу от избыточного ультрафиолета с помощью средств с SPF при высоком УФ-индексе, а уровень витамина D контролировать с помощью анализов и при необходимости восполнять его дефицит под наблюдением врача.