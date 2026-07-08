Врач объяснил, почему хлопок хуже синтетики при перепадах температур

При перепадах температур человеку важно носить несколько слоев одежды, чтобы не мерзнуть с утра и не перегреться днем. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, базовым слоем должно служить то, что человек оставит на себе в самый жаркий период: футболка, лонгслив или блузка. Врач отметила, что такая одежда должна быть из синтетической ткани, потому что она лучше хлопка отводит влагу от тела и остается сухой при потоотделении.

Сверху можно надеть кардиган, худи или толстовку. Материал может быть любым, но эксперт в особенности рекомендует флис: он легкий, дышащий и комфортный.

Если с утра прохладно, то третьим слоем можно добавить тонкую ветрозащитную и влагозащитную куртку, которая защитит от порывов ветра и мелкого дождя.

«Главный принцип: нижний базовый слой должен быть настолько комфортным, чтобы вы могли оставаться в нем весь теплый период дня, не испытывая дискомфорта. Все остальное — лишь съемная «надстройка» под погоду», — отметила Чернышова в беседе с Life.ru.

Когда температура за окном поднимается выше плюс 30 градусов, вопрос «что надеть на работу» становится особенно острым. Как чувствовать себя комфортно в жаркую погоду в офисе, «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Селены Сафаровой.